Kanada’da nadir olay: Kutup ayısı doğurmadığı yavruyu sahiplendi

Kanada’nın kuzeyinde araştırmacılar, bir dişi kutup ayısının kendisine ait olmayan bir yavruyu sahiplendiğini tespit etti. Uzmanlar, bunun son 45 yılda kayda geçen son derece nadir vakalardan biri olduğunu belirtiyor.

Kanada Çevre Kurumu’ndan araştırmacı Evan Richardson, kutup ayıları üzerine 25 yıldır yürüttüğü çalışmalar kapsamında çok ender görülen bir olaya tanıklık ettiklerini söyledi.

Richardson, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Bu türden yalnızca 13 vaka son 45 yıl içinde kayda geçti” dedi.

Kasım ayında Richardson ve ekibi, Kanada’nın Manitoba eyaletinin kuzeyinde yer alan ve “dünyanın kutup ayısı başkenti” olarak bilinen Churchill yakınlarında bir dişi ayıyı iki yavrusuyla birlikte yakaladı. Yavrulardan biri yaklaşık 10 aylık, diğeri ise 11 aylıktı.

Araştırmacılar, yavrulardan birinin izleme amacıyla kullanılan tanımlama işaretine sahip olduğunu, diğerinin ise işaretsiz olduğunu fark etti. Aynı dişi ayının birkaç ay önce yalnızca tek bir yavruyla gözlemlendiği de belirlendi.

GPS TAKİPLERİ DOĞRULADI

Bölgede yürütülen uzun vadeli çalışmalar kapsamında kutup ayıları, yaşamları boyunca izlenebilmeleri için işaretleniyor. GPS’li izleme tasmaları ve Polar Bears International adlı araştırma kuruluşunun gözlemleri, dişi ayının iki yavruyu da haftalar boyunca birlikte taşıdığını ortaya koydu.

Richardson, yaşananları “olağanüstü” olarak nitelendirerek, “Bu kutup ayıları inanılmaz bir annelik içgüdüsüne sahip. Doğaları gereği yavrularını korumak ve büyütmek üzere programlanmış durumdalar” dedi.

Batı Hudson Körfezi bölgesindeki kutup ayısı nüfusunun, son birkaç on yılda yaklaşık yüzde 30 oranında azaldığı belirtiliyor. 1980’lerde yaklaşık bin 200 olan ayı sayısı bugün 800 civarına düşmüş durumda. Uzmanlar, bu düşüşte deniz buzlarının hızla erimesinin önemli rol oynadığını vurguluyor.

Ancak Richardson, bu nadir evlat edinme vakası ile iklim değişikliği arasında doğrudan bir bağ kuracak bilimsel bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

GENETİK TESTLER SÜRÜYOR

Araştırmacılar, sahiplendirilen yavrunun biyolojik annesini belirlemek için genetik analizler yürütüyor.

Richardson, “Kimliğini tespit etme ihtimalimiz oldukça yüksek” dedi.

Son 45 yılda bu bölgede 4 bin 600’den fazla kutup ayısının kayıt altına alındığını belirten Richardson, Hudson Körfezi’nin “dünyada en iyi incelenmiş kutup ayısı popülasyonu”na ev sahipliği yaptığını söyledi.