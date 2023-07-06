Kanada dünyanın en büyük nükleer santralini kuruyor!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 17:47

Güncelleme: 06.07.2023 - 18:21

Kanadalı bir kamu kuruluşu olan Bruce Power, temiz enerji talebinin artması ve atom enerjisine artan yönelimden dolayı Ontario'daki nükleer santrali genişletmeyi ve potansiyel olarak dünyanın en büyük tesisini inşa etmeyi planlıyor.

Ontario eyaleti, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Bruce Power'ın Ontario'daki santraline 4.8 gigawatt kapasite eklemek için çevresel bir değerlendirme yapacağını duyurdu. Şu anda sekiz reaktörden oluşan santral, yaklaşık 6.2 gigawatt kapasiteye sahip ve eyaletin elektriğinin %30'unu karşılıyor.

Bu genişleme, tesisin Japonya'nın Kashiwazaki-Kariwa tesisinden daha büyük hale gelerek dünyanın en büyük nükleer santrali olmasını sağlayacak. Kashiwazaki-Kariwa tesisi yedi reaktörü ve 8 gigawatt'tan fazla kapasitesiyle şu anda dünyanın en büyüğü olarak biliniyor.

Bu çalışmasının nedenin altında ise Kanada hükümetinin 2035 yılına kadar net sıfır enerjiye geçme hedefi yer alıyor. Bruce Power'ın yeni projesi, eyalette otuz yıl içinde kurulacak ilk geleneksel nükleer santral olacak. Ayrıca, Ontario Power Generation Inc. adlı başka bir kamu kuruluşu da yeni bir tür gelişmiş reaktör geliştirme çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı.

Ontario Enerji Bakanı Todd Smith, "Yeni nükleer üretim, geleceğin temiz enerji şebekesini inşa etmek için büyük öneme sahip olacak" dedi.