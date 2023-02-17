Kanada, Haiti açıklarına iki fırkateyn konuşlandıracak

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 13:14

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 13:14

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın "amansız çete şiddeti, siyasi huzursuzluk ve yolsuzlukla karşı karşıya olan" Haiti'deki "huzursuzluk ve istikrarsızlıktan büyük endişe duyduğunu" belirtti.

Haiti Başbakanı Ariel Henri ile özel bir görüşme gerçekleştiren Trudeau, "Bu durum sadece bölgede değil, aynı zamanda büyük bir Haiti diasporasına sahip olduğumuz Kanada'da da hepimizi endişelendiriyor" dedi.

FIRKATEYNLER GÖZETLEME FAALİYETİ YÜRÜTECEK

Trudeau, Haiti açıklarına konuşlandırılması planlanan iki fırkateynin "gözetleme" ve "istihbarat toplama" misyonu üstleneceğini ve kriz durumunda Kanada'nın ülke sularındaki "deniz varlığını" garanti altına alacağını belirtti.

Trudeau, fırkateynlerin ülkeyi kasıp kavuran "çete faaliyetlerine karşı koyma eylemlerinde Haiti polisine destek olacağını" söyledi.

BM'DEN ACİL ÇAĞRI

Geçtiğimiz hafta BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk uluslararası topluma, çete şiddetinin "on yıllardır görülmemiş" bir düzeyde olduğu Haiti'ye "acilen uluslararası bir özel destek gücü konuşlandırmayı düşünme" çağrısında bulundu.

Haiti'nin yarısından fazlasını kontrol eden çetelerin her gün sivilleri kaçırdığı, kurbanlarının yakınlarından onları serbest bırakmak için fidye talep ettiği ve çoğu zaman rehinelere cinsel istismarda bulunduğu kaydedildi.