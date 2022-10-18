Haitili şarkıcı Mikaben konser esnasında yaşamını yitirdi
Haitili şarkıcı Mikaben, Paris'te verdiği konser sırasında sahnede hayatını kaybetti.
Asıl adı Michael Benjamin olan Haitili şarkıcı Mitaben, Paris'te verdiği konser sırasında bir anda yere yığıldı. 41 yaşındaki şarkıcının hayatını kaybettiği açıklandı.
20 bin kişilik kapasiteye sahip Accor Arena'da grubu CaRiMi ile sahne alan Haitili şarkıcı, aniden bayılarak yere düştü.
Mikaben'in hayatını kaybettiği açıklanırken ölüm nedeni ise belirtilmedi.
Haber Global'ın The Guardian'dan aktardığı habere göre, Mikaben'in kalp krizi sonucu ölmüş olabileceğini öne sürdü.
Görgü tanıkları, tahminen 10 bin kişinin izlediği konserde Ou Pati şarkısını seslendirdikten sonra sahneden inmeye hazırlanırken birden yere yığıldığını söyledi.
Olay yerine hızla ulaşan sağlık görevlilerinin çabasının Mikaben'i hayata döndürmeye yetmediği belirtildi. Mikaben'in ölümü üzerine salon boşaltıldı.
1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan Mikaben ünlü şarkıcı Lionel Benjamin'in oğluydu.
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