Kanada ile Hindistan arasında gerilim: Diplomatlar, karşılıklı olarak sınır dışı edildi

Yayınlanma: 19.09.2023 - 10:26

Güncelleme: 19.09.2023 - 10:26

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu açıklamasının ardından üst düzey bir Hint diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Joly, olayın soruşturulmasında, Hindistan'ın "tam işbirliğini" beklediğini ifade ederek, Trudeau'nun konuyu ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştüğünü aktardı.

Sınır dışı edilen Hint diplomatın, Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatı olan Yeni Delhi Araştırma ve Analiz Kanadı'nın (RAW) Kanada'daki Başkanı Pavan Kumar Rai olduğu iddia edildi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Kanada İstihbarat Servisi Başkanı'nın mevkidaşlarıyla söz konusu iddiaları görüşmek üzere Hindistan'a gittiğini bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamada, Trudeau'nun açıklamaları "saçma ve maksatlı" olarak nitelendirilerek, Kanada hükümeti "kendi topraklarında faaliyet gösteren tüm Hindistan karşıtı unsurlara karşı hızlı ve etkili yasal adımlar atmaya" çağrıldı.

Benzer iddiaların, Trudeau tarafından Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye de yöneltildiği ve reddedildiği vurgulanan açıklamada, Hindistan'ın "hukukun üstünlüğüne bağlı, demokratik bir devlet" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "bu tür asılsız iddiaların, Kanada'da kalacak yer sağlanan ve Hindistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tehdit etmeye devam eden Halistan teröristleri ve aşırılık yanlıları üzerindeki dikkati dağıtmaya çalıştığı" belirtilerek, Kanada hükümetinin bu konudaki eylemsizliğinin "uzun süredir devam eden bir endişe kaynağı olduğu" ifade edildi.

Hindistan da misilleme olarak bir Kanadalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını ve diplomatın ülkeden ayrılmak için 5 günü olduğunu duyurdu.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’nin söz konusu iddialardan "derin endişe" duyduğunu kaydetti.

Kanada ile düzenli temas halinde olduklarını belirten Watson, soruşturmanın ilerlemesi ve faillerin adalete teslim edilmesinin "kritik önem taşıdığını" vurguladı.

NİJJAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Trudeau, dün yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.