Kanada ile yaşadığı gerilimin ortasında Hindistan, Alaska'da tatbikata başladı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:28

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:28

Hindistan Savunma Bakanlığı, Hindistan ve ABD'nin 25 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Alaska'daki Fort Wainwright askeri üssünde düzenlenen "Yudh Abhyas" askeri tatbikatına başladığını duyurdu.

Açıklamada, "Tatbikata Hindistan Ordusunun Maratha Hafif Piyade Alayından 350 kişilik bir birlik katılacak. ABD tarafında ise Birinci Tugay Muharebe Ekibine bağlı 24. Piyade Alayının birinci taburu yer alacak" ifadeleri yer aldı.

Tatbikatın hedefinin dağlık/aşırı iklim koşullarında entegre muharebe ekibinin uygulanması olup, BM yetkisi uyarınca tatbikat programının tüm barışı koruma ve barışı uygulama ile ilgili operasyonları içereceği kaydedildi.

Tatbikatın ayrıca, insani yardım ve afet yardım operasyonlarını da içereceği belirtildi.

İlk "Yudh Abhyas" askeri tatbikatı 2002 yılında gerçekleştirildi. Her iki ülkenin orduları karşılıklı iş birliğini paylaşmak amacıyla her yıl tatbikatı düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor.