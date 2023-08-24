Kanada, Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti

Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:24

Güncelleme: 24.08.2023 - 12:24

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, yaptırımların Rusya'ya yönelik Özel Ekonomik Önlemler Düzenlemeleri'nin bir parçası olduğu ve "Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgaline ortak olanları hedef aldığı" belirtildi.

Rusya'nın askeri-endüstriyel, finans ve nükleer sektörleriyle doğrudan bağlantısı bulunan 4 kişi ve 29 kuruluşa ek yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.

Yaptırım uygulananlar arasında "17 Temmuz 2014 tarihinde Malezya Havayollarına ait MH17 uçağının Ukrayna'nın doğusu üzerinde uçarken düşürülmesiyle bağlantılı olan 53. Uçaksavar Füze Tugayının komutanı bir Rus Silahlı Kuvvetleri albayının" da bulunduğu bildirildi.

Yaptırım uygulanan şirketlerin, havacılık, denizcilik ve özel nükleer ekipman gibi hem sivil hem de askeri kullanıma yönelik ürünler geliştirdiğinin, bu şirketler arasında "Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali sırasında" Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kullandığı silahları üreten "Promtekhnologiya LLC" isimli şirketin de bulunduğunun altı çizildi.

Rusya'nın nükleer silah sektörünün parçası olan şirketler de dahil olmak üzere Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un iştirakleri ve Rus nükleer teknolojisini yurt dışına satan ihracat ajansının da yaptırımların kapsamında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nükleer silah sektöründeki şirketlere yönelik yaptırımlarla Rusya'nın bu sektördeki "pervasızlığını" sınırlamanın ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Rusya'yı nükleer emniyeti ve güvenliğini sağlamak için geliştirilen uluslararası standartları "göz ardı etmesinden" sorumlu tutma çabalarına katkıda bulunmanın amaçlandığı aktarıldı.

Daha önce G-7 müttefiklerinin yaptırım uyguladığı ve "Putin rejimi" ile doğrudan bağlantılı olan finansal kuruluşlar ve devlete ait şirketlerle bağlantılı kişilerin de yaptırım listesinde yer aldığı kaydedildi.