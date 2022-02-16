Kanada’da ayrımcılığın sembolü Gassy Jack heykeli yıkıldı
Kanada’nın Vancouver kentinde kaçırılan ya da katledilen yerli kadın ve kız çocuklarını anmak için gerçekleştirilen gösteride ayrımcılığın sembolü olarak gösterilen Gassy Jack heykeli yıkılarak kırmızı boyayla boyandı.
Kanada’nın Vancouver kentinde kayıp yerli kadın ve kız çocuklarını anmak için her yıl düzenlenen Kadınları Anma Yürüyüşü gerçekleştirildi. Bu yıl 31.si düzenlenen yürüyüşte Gastown semtinde yer alan ve yerlilere yönelik ayrımcılığın sembolü olarak gösterilen Gassy Jack’in heykeli, göstericilerin hedefi oldu. İp bağladıkları heykeli yerle bir eden göstericiler, heykele kırmızı boya da sıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
YERLİLERE KARŞI BASKININ SEMBOLÜ
Daha önce de tartışma konusu olan heykelin kaldırılması için 23 binden fazla imza toplanmıştı. Yerlilere karşı baskının bir sembolü olarak görülen Gassy Jack, Squamish First Nation yerlilerinden 12 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlendiğinde 40 yaşındaydı.
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