Kanada'da iki lise personelini bıçaklayan öğrenci tutuklandı
Kanada'da, bir lise öğrencisi iki okul personelini bıçakladı. Personel tedavi için hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci tutuklandı.
Kanada'nın Halifax kentinde, 10. sınıf öğrencisi okuduğu okudaki iki personeli bıçakladı. Saldırının ardından yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Olaya müdahale eden polis ekibi, saldırganın kimliğini açıklamazken saldırının gerçekleştiği okulun öğrencisi olduğunu doğruladı.
The Guardian'da yer alan habere göre, Halifax eğitim merkezi sözcüsü Lindsey Bunin, polisin olay "başlar başlamaz" müdahale etmeye geldiğini belirtti. Bunin ayrıca, saldırganın polise yakalanmadan olay yerinden kaçtığını vurguladı.
Tanıklardan 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Raghad Ghazal, olay yerinden kaçmayı başaran saldırganın, okulun güvenlik görevlisi tarafından kovalandığını ve birdenbire beş polis arabasının etrafı sardığını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi’
- Erdoğan, emekliye zammı açıkladı!
- Son anketi canlı yayında açıkladı: Erdoğan'a büyük şok
- Sürpriz isim de aralarında...
- 'Cennete gönderdim' dediği çocukları evde ölü bulundu!
- AKP, Zengin’i ‘Kenara itti’ muhalefet sahip çıktı
- HDP seçimlere Yeşil Sol Parti ile girecek
- 'Son toplantım' diyerek duyurdu
- Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR çatlağı
- AKP'nin aday listesi ortaya çıktı