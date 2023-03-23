Kanada'da iki lise personelini bıçaklayan öğrenci tutuklandı

Kanada'da, bir lise öğrencisi iki okul personelini bıçakladı. Personel tedavi için hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 15:46
Kanada'da iki lise personelini bıçaklayan öğrenci tutuklandı
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Kanada'nın Halifax kentinde, 10. sınıf öğrencisi okuduğu okudaki iki personeli bıçakladı. Saldırının ardından yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. 

Olaya müdahale eden polis ekibi, saldırganın kimliğini açıklamazken saldırının gerçekleştiği okulun öğrencisi olduğunu doğruladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Halifax eğitim merkezi sözcüsü Lindsey Bunin, polisin olay "başlar başlamaz" müdahale etmeye geldiğini belirtti. Bunin ayrıca, saldırganın polise yakalanmadan olay yerinden kaçtığını vurguladı. 

Tanıklardan 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Raghad Ghazal, olay yerinden kaçmayı başaran saldırganın, okulun güvenlik görevlisi tarafından kovalandığını ve birdenbire beş polis arabasının etrafı sardığını söyledi.


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