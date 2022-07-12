Kanada'da kedilere 'tasma zorunluluğu' tartışması başladı

12 Temmuz 2022 Salı, 09:48

Toronto Belediye Meclisi'nde çarşamba günü oylamaya açılan yasa taslağında, sokak kedilerinin yerel ekosistemlere zarar verdiği ve kuşları avlayıp kemirgenlerin sayısını azalttığı savunuldu.

"KEDİNİZİ SEVİYORSANIZ ONU EVDE TUTUN"



Ayrıca kedilerin yaban hayvanlarının saldırısına uğradığı ya da araçların çarpması sonucu hayatını kaybettiği de belirtildi. Yasa tasarısını sunan eski Scarborough temsilcisi Glenn De Baeremaeker, "Kedinizi seviyorsanız onu evde tutun" dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; tasarıda kedi sahiplerinin hayvanlarını sokağa bırakmasının yasaklanması, kedilerini dışarı çıkarmak isteyen kişilerin de tasma kullanmasının zorunlu kılınması öngörülüyor.

NİHAİ OYLAMA İÇİN ÇOĞUNLUĞUN TASARIYI ONAYLAMASI GEREK



Söz konusu oturumda, belediyenin toplumsal kalkınma ve ekonomi bölümünde oylamaya sunulan tasarı geçer oy aldı. Fakat nihai oylama için tüm belediye meclisinin toplanması ve çoğunluğun tasarıyı onaylaması gerekiyor. Toplantının iki hafta içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Yasa değişikliğine destek verenler arasında Toronto Yaban Hayatı Merkezi adlı hayır kuruluşunun direktörü Nathalie Karvonen da vardı.

KUŞ ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Karvonen, devlete bağlı Kanada Çevre ve İklim Değişikliği biriminin 2013'teki bir çalışmasına atıfta bulunarak, ülkede yılda yaklaşık 200 milyon kuşun kediler tarafından öldürüldüğüne dikkat çekti.

Öte yandan belediyede lisans verme biriminden Carleton Grant, planın uygulanabilir olmadığını savundu.

Grant, evdeki kedilerin sokağa bırakılması engellense bile tüm sokak kedilerinin bakımının sağlanması için şehirde yeterli barınak kapasitesi olmadığını belirtti.