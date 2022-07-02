Yaramaz kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:11

Kocaeli’de mazgaldan yağmur suyu giderinde mahsur kalan yavru kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yavru kedi sesi duyarak etrafı arayan vatandaşlar, kedinin yağmur suyu giderinden geçerken kaldırım altında mahsur kaldığını fark etti.

Hemen itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, önce kedinin yerini tespit etti ardından da büyük bir titizlikle kaldırım taşlarını kırarak kediyi kurtardı.

