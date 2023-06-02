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Kanada'da orman yangınlarıyla mücadele için ordu görevlendirildi

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde devam eden orman yangınlarının söndürülebilmesi için ordu personeli görevlendirildi.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:36
Kanada'da orman yangınlarıyla mücadele için ordu görevlendirildi
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Kanada'nın güneydoğusundaki Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax’ta yerleşim yerlerine ulaşan yangınlarla mücadele sürüyor. Günlerdir devam eden söndürme çalışmalarına yardım amacıyla ordu görevlendirildi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair yaptığı açıklamada, bölgeye gönderilen askerlerin itfaiye ekiplerine destek olacağını ve takviye ekipman sağlayacağını belirtti. Blair, “İtfaiye olağanüstü bir iş çıkarıyor ama açıkçası yardıma ihtiyaçları var. Rahatlamaya ve ek kaynaklara ihtiyaçları var" dedi.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Şu ana kadar yaklaşık 18 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, alevlerin sıçradığı Clyde River ile Port Clyde bölgesini birbirine bağlayan köprü ise altındaki desteklerin yanması sonucu çöktü.

Ayrıca batıdaki Alberta eyaletinde devam eden 61 orman yangınından da 16'sının kontrolden çıktığı aktarıldı.


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