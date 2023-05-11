Kanada’da polise silahlı saldırı: 1 polis öldü, 2 polis yaralı
Kanada’da bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden polislere ateş açıldı. Olayda 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı.
Kanada’nın Ontorio eyaletinde bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polislere ateş açıldı.
Ontorio polisinin yaptığı açıklamada, ihbarın ardından olay yerine giden polislere bir evin içinden ateş açıldığı aktarıldı.
Saldırıya uğrayan 3 polisten 2’sinin hastanede tedavi altına alındığı, 1 polisin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Ontorio polisi, saldırganın ise tutuklandığını açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- İnce'den ilk paylaşım!