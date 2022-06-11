Kanada'da, sigara içenlere 'Her nefeste zehir' mesajı

11 Haziran 2022 Cumartesi, 12:04

Kanada Akıl sağlığı ve bağımlılıklar bakanı Carolyn Bennett, sigaranın sağlığa zararlı etkileri üzerine gerçekleştirdiği basın toplantısında, sigara paketlerindeki uyarı mesajının etkisini yitirdiğini ve uyarıların paket içerisindeki sigaraların da üzerine basılması gerektiğini söyledi.

Guardian'ın haberine göre Bennett, "Bu mesajların yeniliğini yitirmiş olabileceği endişesini ele almamız gerekiyor ve bir dereceye kadar etkilerini de kaybetmiş olabileceğinden endişe ediyoruz. Tek tek tütün ürünlerine sağlık uyarıları eklemek, bu temel mesajların, sosyal durumlarda genellikle birer birer sigaraya erişen gençler de dahil olmak üzere, bir paket üzerinde yazılı olan bilgilerden kaçınarak insanlara ulaşmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.” açıklamasında bulundu

"HER NEFESTE ZEHİR"

Sigaraların üzerinde yazılı olan tam mesaj değişebilse de Bennett, mevcut önerinin "Her nefeste zehir" olduğunu söyledi.

Bennett ayrıca sigara paketleri için mide kanseri, kolorektal kanser, diyabet ve periferik damar hastalığı dahil olmak üzere sigaranın sağlığa etkilerinin daha uzun bir listesini içeren genişletilmiş uyarılar da bulunması gerektiğini ifade etti.

Kanada Kanser Derneği analisti Rob Cunningham, "Bu, görmezden gelemeyeceğiniz bir uyarı. Her nefeste, her sigara içen kişiye ulaşacak." açıklamasında bulundu