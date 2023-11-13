Kanada’da Yahudi okuluna silahlı saldırı

Kanada’nın Montreal kentinde yer alan Yeshiva Gedola of Montreal adlı Yahudi okuluna silahlı saldırı düzenlendi. Kanada’da son bir haftada 3’üncü kez bir Yahudi okulu hedef alındı.

İHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:28
Kanada’da Yahudi okuluna silahlı saldırı
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Kanada’da son bir haftada Yahudi okulları 3’üncü kez hedef alındı. Quebec eyaletinde yer alan Montreal kentinde bulunan Yeshiva Gedola of Montreal adlı Yahudi okuluna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, okul binasının dış cephesi kurşunların hedefi oldu.

Quebec Hasidik Yahudiler Konseyi üyesi Mayer Feig yaptığı açıklamada, okullara ateş açılmasının şehirdeki Yahudi nüfusunu korkutmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Montreal’de geçtiğimiz perşembe günü iki Yahudi okulu silahlı saldırıya uğramış, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Yahudi okullarına yönelik saldırıların birbiriyle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Kanada’da geçtiğimiz yıla göre 7 Ekim’den itibaren Yahudilere ve Müslümanlara yönelik nefret suçları iki kattan fazla arttı.


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