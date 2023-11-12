İsrail iletişimi tamamen kopan Şifa Hastanesi'ni vurdu

Yayınlanma: 12.11.2023 - 20:59

Güncelleme: 12.11.2023 - 20:59

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 37’nci güne girildi. Bölgeyi havadan, karadan ve denizden yoğun bombardıman altına alan İsrail ordusunun hastanelere ve çevresine düzenlediği saldırılar da artarak devam etti.

ŞİFA VE ÇEVRESİNİ VURDU

Gazze Şeridi’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi, doğumhane ve özel cerrahi bölümü vuruldu.

Saldırıdan hemen önce çekilen bu fotoğraftaki bebeklerin ise akıbeti bilinmiyor.



İLETİŞİM TAMAMEN KOPMUŞTU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi’ndeki bağlantıları ile iletişimlerinin tamamen koptuğu belirtilmişti.

'37 BEBEĞİN HAYATI TEHLİKEDE'

Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar tarafından yapılan açıklamada ise “Şifa Hastanesi’nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede” ifadeleri kullanılmıştı.