Kanada’da yaşayan Türkler meydanları doldurup birlik ve destek mesajı verdi: ‘Göç ettik ama terk etmedik’

Yayınlanma: 26.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.03.2025 - 04:00

Kanada’da Vancouver’da Sanat Galerisi’nin önündeyiz. Küçük çocuklarıyla aileler, gençler, yaşlılar, birer ikişer geliyorlar. Ellerinde Türk bayrakları, sloganların yazıldığı pankartlar. İçlerinde belki en çarpıcısı: “Göç ettik ama terk etmedik. Yanındayız Türkiye.”

Kimi 25-30 yıl önce göç etmiş kimi daha yeni. Bolca da öğrenci... Türkiye’deki gelişmeleri derin bir kaygıyla izleyen yaklaşık 400 kişilik bir grup bu. Konuşuyorum kimileriyle hepsinin tek isteği özgür, demokratik, yaşanabilir bir Türkiye.

İçlerinden biri, dünyaca ünlü bilim insanımız Prof. Dr. Yusuf Altıntaş. Sohbet ettik. Oradakilerin bir anlamda sesi oldu. Söyledikleri şöyle: “Yurtdışında yaşayan bizler Türkiye’deki siyasi, ekonomik, deprem, sağlık, adalet, eğitim, terör ve diplomatik gelişmeleri yakından takip ederiz. Deprem olduğunda hepimiz ülkeye yardım seferberliğine koştuk. Türkiye terör saldırısına uğradığında lanetledik; diplomatik cendereye sokulmaya çalışıldığında destek verdik. Ana vatandan hiç kopmadık ve kopmayacağız. Son gelişmeler iktidarın FETÖ’den kalma oyunlarla adaleti, seçim kaybetmemek için muhalefetin üstüne saldırı aracı olarak kullanması bizleri çileden çıkarmış durumda.

Sahtekârların, yandaş mafyanın, Hazine’yi soyanların hiçbirisine kendilerinden oldukları için kovuşturma yapmamış olan iktidar, özel olarak görevlendirilmiş savcılar ve tuzaklanmıs mahkemeler, sahte şahitler, düzmece suçlamalarla halkın seçtiği belediye başkanlarını zindanlara tıktırdı. İktidar, artık milyonlarca seçmeni hiçe sayan, hukuk-adaleteşitlik ilkelerini ayaklar altına alan bir rejim haline geldi. Yağmurun altında yüzlerce kişinin Vancouver’daki protestosu bu üzüntünün, ülkeye olan bağlılığımızın göstergesidir.”

Toronto, Montreal, Ottawa, Calgary ve Edmonton’da da protestolar düzenlendi. Her şehirde protestocular, Türk muhalefetiyle dayanışmalarını ifade etmek, İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını istemek ve Türkiye’deki artan otoriterleşmeye son verilmesi için bir araya geldi.