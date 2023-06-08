Kanada'daki orman yangınlarının etkilediği ABD'de 'kırmızı alarm' verildi, New York duman altında kaldı

413 orman yangının aktif olarak devam ettiği Kanada'dan yayılan dumanlar, ABD'nin birçok eyaletinde hava kalitesindeki düşüş nedeniyle kırmızı alarma neden oldu. New York birkaç saat içerisinde karanlığa gömüldü. 1 milyon kişiye Perşembe günü ücretsiz maske dağıtılacak.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 08.06.2023 - 11:13
Kanada'daki orman yangınlarının etkilediği ABD'de 'kırmızı alarm' verildi, New York duman altında kaldı
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Milyonlarca kişi, N95 tipi koruyucu maske olmadan dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldı.

New York'ta hava kalitesindeki ani düşüş, kameralara yansıdı. Şehir birkaç saat içerisinde koyu turuncu bir bulutun içerisine gömüldü.

Kentte Perşembe günü, 1 milyon adet ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Hava kalitesindeki düşüşün hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Havadaki duman düzeyi
BBC
Havadaki duman düzeyini gösteren harita (Metre küp başına mikrogram)

New York'u etkisi altına alan dumanın çoğunlukla, 150 yangının devam ettiği Quebec'ten geldiği belirtildi.

Quebec'te 15 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

New York Valisi Kathy Hochul, "Bu geçici bir durum. Covid gibi değil" açıklamasını yaptı. Kentteki otobüs ve trenlerde hava kalitesinin yüksek tutulduğunu kaydetti.

Kentteki hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanlar iç mekanlara taşındı. Okullarda dış mekan aktiviteleri iptal edildi.

Kanada'da yangınlar nedeniyle 26 binden fazla insanın güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Mevcut durumun, ülkede şimdiye kadarki en kötü yangın sezonu olduğu değerlendiriliyor.

kanada orman yangınları
BBC

Uzmanlara göre yangınların sıklığında, bahar aylarının normalden daha sıcak ve kurak geçmesi rol oynadı. Bu koşulların, yaz aylarında da sürmesi bekleniyor.

Kanada'daki yangınlarda şimdiye kadar 3,8 milyon hektar alanın yandığı hesaplanıyor. Yılın bu döneminin ortalamasına göre, bu alan 12 kat daha fazla.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin, olağanüstü hava koşullarını ve orman yangınlarını sıklaştırdığı görüşünde.


BBC Türkçe
New York Kanada orman yangınları kırmızı alarm

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