Kanada'dan Ukrayna'ya kredi desteği

20 Mayıs 2022 Cuma, 17:49

Kanada, Ukrayna'ya kredi desteği sağlayacağını açıkladı.

Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Kanada'nın Ukrayna'ya 200 milyon tutarında yeni bir kredi sağladığını söyledi.

Chrystia Freeland, Kanada'nın Ukrayna'ya mali desteğini 1,7 milyara çıkardığını da ekledi.

Chrystia Freeland, "Bugün Kanada'nın, Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni bir kredi sağlayacağını duyuruyorum . Yardım, IMF tarafından yönetilen hesaplar aracılığıyla sağlanacak. Ayrıca Kanada, Ukrayna'ya 1,7 milyar dolarlık mali destek teklif ediyor" dedi.