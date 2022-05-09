Kanada'dan Ukrayna'ya yeni askeri yardım

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:17

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı habersiz ziyaretin ardından Pazar günü Ukrayna için yeni silah ve teçhizat yardımlarını duyurdu.

Justin Trudeau, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kanada'nın Moskova'nın Ukrayna'yı işgaliyle bağlantılı olarak Rus kişi ve kuruluşlarına yeni yaptırımlar uyguladığını söyledi.

Trudeau, "Bugün, daha fazla askeri yardım, drone kameraları, uydu görüntüleri, küçük silahlar, mühimmat ve mayın temizleme araçları için finansman da dahil olmak üzere diğer destekleri duyuruyorum" dedi.

'YENİ YAPTIRIMLAR UYGULADIK'

Justin Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Putin'e atıfta bulunarak, "Putin'in savaşında suç ortağı olan 40 Rus birey ve beş kuruluş, oligark ve rejimin savunma sektöründeki yakın ortaklarına yeni yaptırımlar getiriyoruz" dedi.

Trudeau, Kanada'nın Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açtığını da sözlerine ekledi.

Kanada, gıda güvenliğini sağlama çabalarının bir parçası olarak BM'nin Dünya Gıda Programı'na 25 milyon dolar sağlıyor ve gelecek yıl için Ukrayna'dan Kanada'ya yapılan tüm ithalatlara uygulanan ticaret tarifelerini kaldırıyor.