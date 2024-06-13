Kanada'dan Ukrayna'ya yeşil ışık: Binlerce hava füzesi gönderiyor!
Kanada'nın, Ukrayna'ya 2 bin 300 adet CRV7 güdümsüz hava füzesi tedarik edeceği bildirildi.
Kanada Savunma Bakanı Bill Blair, Brüksel'de yapılacak NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Blair, Kanada'nın, Ukrayna'ya 2 bin 300 adet CRV7 güdümsüz hava füzesi sağlayacağını söyledi.
Blair, "Kanada, Ukrayna'ya 2.3 bin Kanada yapımı CRV7 havadan havaya füze sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Blair, daha Ottawa'nın Kiev'e söz verdiği 50 zırhlı personel taşıyıcıdan ilk dördünü Ukrayna'ya gönderdiğini söylemişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkıyatının çözümü engellediğine, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğine ve "ateşle oynamak" olduğuna inanıyor.
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