Kanada'da yeni internet yasası hazırlığı

Kanada'da internetteki zararlı içeriklerle mücadeleyi amaçlayan yeni yasa tasarısı, Avam Kamarası'na sunuldu.

AA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 16:58
Kanada'da yeni internet yasası hazırlığı
Abone Ol google-news

Kanada Adalet Bakanı Arif Virani, internetteki zararlı içeriklere karşı yeni yasa hazırlığında olduklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Virani, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu yasa tasarısının; "siber zorbalık ve terörizm ile çocukları kendine zarar vermeye teşvik eden, nefret söylemi içeren, şiddeti körükleyen, çocuk istismarı ve rıza dışı görüntülerin paylaşılması" gibi içeriklerle mücadeleyi amaçladığını belirtti.

Virani, internetteki zararlı içeriklere karşı mücadeleyi amaçlayan ve "Çevrimiçi Zararlar Yasası" olarak adlandırılan tasarının, Avam Kamarası'nın incelemesinde olduğunu aktardı.

Pazartesi günü sunulan yaklaşık 100 sayfalık yasa tasarısının, Avam Kamarası'nda tartışmalara yol açması beklenirken; muhalefet partileri tasarıyı "ifade özgürlüğüne saldırı" olarak nitelendiriyor.

Virani, bu endişeye karşı hükümetin meşru özgürlükleri ihlal etmemek için dikkatli davrandığını söyleyerek, "Bu tasarı, ifade özgürlüğüne zarar vermiyor" dedi.

Yeni tasarının kazançlarını azaltacağından korkan sosyal platformların tepkisini çekeceğine işaret eden Virani, "Kar, güvenlikten daha öncelikli olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Virani, yasayı ihlal edenleri ise ciddi mali cezalar beklediğine işaret etti.

Yasa tasarısı, soykırımı kışkırtmaktan ömür boyu hapis cezası da dahil olmak üzere ağır cezaları öngörüyor.

Tasarıda, sosyal platformların "çevrim içi pedofili içeriklerini" bildirme zorunluluğa da bulunuyor.


Kanada haberleri internet haberleri yasa haberleri

İlgili Haberler

Biden'dan 'ateşkes' açıklaması: Dondurma yalarken tarih verdi

Biden'dan 'ateşkes' açıklaması: Dondurma yalarken tarih verdi
Kendini yakan ABD askeri anıldı: 'İsrail'e koşulsuz destek son bulsun'

Kendini yakan ABD askeri anıldı: 'İsrail'e koşulsuz destek son bulsun'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Herhangi bir davet yapılmadı' demişti... Murat Kurum'dan canlı yayında 'U dönüşü': 'İmamoğlu bugün gelseydi koltuğu hazırdı'

'Herhangi bir davet yapılmadı' demişti... Murat Kurum'dan canlı yayında 'U dönüşü': 'İmamoğlu bugün gelseydi koltuğu hazırdı'
İzmir’de korkunç cinayet: Eşini iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü!

İzmir’de korkunç cinayet: Eşini iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü!
Meteoroloji açıkladı: 26 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 26 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Nuri Bilge Ceylan’ın sinema hayatına etki eden 7 film

Nuri Bilge Ceylan’ın sinema hayatına etki eden 7 film
Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi hakkında açıklama: 'Çok sayıda gerilmeli fay ile dolu...'

Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi hakkında açıklama: 'Çok sayıda gerilmeli fay ile dolu...'
Çıkan tartışmada arkadaşını bıçakladı

Çıkan tartışmada arkadaşını bıçakladı
DEM Partili Sakık'tan Özgür Özel'e: 'Evet size kaybettireceğiz'

DEM Partili Sakık'tan Özgür Özel'e: 'Evet size kaybettireceğiz'
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Başak burcu yorumu