Kanadalı sürücüler, en işlek ABD-Kanada sınır köprüsünü işgal etti

09 Şubat 2022 Çarşamba, 17:27

Kanada hükümetinin Covid-19 aşı mecburiyeti getirdiği Kanadalı kamyon ve TIR sürücüleri yaklaşık iki haftadır devam eden protestolarında dün ABD ile Kanada arasındaki en işlek bağlantı noktası olan Ambassador Köprüsü’nü işgal etti. Kanada’nın Windsor kentiyle ABD’nin Detroit kenti arasındaki nehir üzerinde bulunan köprü, Kuzey Amerika'daki en işlek uluslararası kara sınır kapısı. Kanada ile ABD arasındaki yıllık yaklaşık 400 milyar dolarlık ticaretin yüzde 27'sinin bu köprü üzerinden yapıldığı belirtildi.

ARAÇLARDA ÇOCUKLAR YAŞIYOR

Polis dün yaptığı açıklamada 23 kişiyi gözaltına aldığını ve 1,300 trafik cezası kestiğini belirtti. Protestoya katılan kamyon ve TIR’ların yüzde 25’inde ailelerin ve çocukların yaşadığını vurgulayan polis, bu çocukların güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

“HERKES BU SALGINDAN BIKTI”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, protestolara ilişkin dün parlamentoda yaptığı konuşmadan bir bölüm paylaşarak “Herkes bu salgından bıktı. Özellikle ön saflardaki çalışanlarımız. Bilimi dinlemeye ve birbirimize destek olmaya devam etmeyi onlara borçluyuz” dedi.