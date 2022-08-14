Kanberra Havaalanı'nda panik: Silahlı kişi ateş açtı
Avustralya'nın Kanberra havaalanında silahlı bir kişi ateş açarak paniğe sebep oldu. Avustralya polisi, saldırgan kimseye zarar veremeden gözaltına alındı.
Avustralya'nın Kanberra havaalanında silahlı bir kişi ana terminal binası içerisinde beş el ateş etti.
Havaalanı, yaşanan olayın ardından güvenlik sebebiyle boşaltıldı.
Avustralya Emniyeti yaptığı açıklamada, bir adamın başkent havaalanında beş el ateş ettiğini ancak sadece camlara zarar verdiğini ve kimseyi yaralamadan gözaltına alındığını bildirdi.
Avustralya Emniyeti, kişinin terör bağlantısı olmadığını ve tek başına hareket ettiğini söyledi.
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