Kanberra Havaalanı'nda panik: Silahlı kişi ateş açtı

14 Ağustos 2022 Pazar, 10:29

Avustralya'nın Kanberra havaalanında silahlı bir kişi ana terminal binası içerisinde beş el ateş etti.

Havaalanı, yaşanan olayın ardından güvenlik sebebiyle boşaltıldı.

Avustralya Emniyeti yaptığı açıklamada, bir adamın başkent havaalanında beş el ateş ettiğini ancak sadece camlara zarar verdiğini ve kimseyi yaralamadan gözaltına alındığını bildirdi.

Avustralya Emniyeti, kişinin terör bağlantısı olmadığını ve tek başına hareket ettiğini söyledi.