Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

2026 yılının merakla beklenen astronomik olayı Kanlı Ay Tutulması, 3 Mart’ta gökyüzünde sahne alıyor. Aslında bilimsel adıyla Tam Ay Tutulması olan bu olay, Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay’ı gölgesinde bırakmasıyla gerçekleşiyor.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Ay, Dünya’nın tam gölgesine girdiğinde tamamen kaybolmuyor. Aksine, Dünya atmosferinden süzülen ışık sayesinde kızıl, bakır tonlarında bir renge bürünüyor. İşte bu dramatik görünüm nedeniyle halk arasında “Kanlı Ay” olarak anılıyor.

3 Mart 2026 Kanlı Ay tutulması saatleri şöyle:

Yarı gölgeli tutulma başlangıcı: 11.44

Parçalı tutulma başlangıcı: 12.50

Tam tutulma (Kanlı Ay) başlangıcı: 14.04

Maksimum tutulma anı: 14.33

Tam tutulma bitişi: 15.02

Parçalı tutulma sona ermesi: 16.17

Yarı gölgeli tutulma bitişi: 17.23

En dikkat çekici an, saat 14.33’teki maksimum tutulma olacak. Ancak işin kritik kısmı burada başlıyor…

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ne yazık ki Kanlı Ay tutulması Türkiye’den doğrudan izlenemeyecek. Tutulma, Türkiye saatiyle gündüz saatlerine denk geldiği için Ay ufkun altında olacak ve gökyüzü aydınlık kalacak.

Bu nedenle Türkiye’deki gökyüzü meraklıları, tutulmayı ancak uluslararası canlı yayınlar veya uzay ajanslarının online yayınları üzerinden takip edebilecek.

NEREDEN İZLENECEK?

3 Mart 2026’daki Tam Ay tutulması, gece saatlerine denk gelen şu bölgelerde net biçimde gözlemlenebilecek:

Kuzey Amerika

Güney Amerika

Doğu Asya

Avustralya

Pasifik Okyanusu çevresi

Bu bölgelerde gökyüzü karanlık olacağından, Kanlı Ay tüm evreleriyle izlenebilecek.

KANLI AY TUTULMASI NASIL OLUŞUR

Kanlı Ay tutulması, Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı hizaya gelmesiyle meydana gelir. Dünya, Güneş’ten gelen ışığı keser ve gölgesini Ay’ın üzerine düşürür. Ay, Dünya’nın tam gölge bölgesine girdiğinde kırmızı renge dönüşür.

Bu renk değişimi, Dünya atmosferinin mavi ışığı dağıtıp kırmızı tonları Ay’a yansıtmasından kaynaklanır. Aynı etkiyi gün batımındaki kızıllıkta da görmek mümkün.

ASTROLOJİK YORUMLAR

Astrolojide Kanlı Ay tutulması, tamamlanma, sonuçlanma ve güçlü duygusal farkındalık süreçleriyle ilişkilendiriliyor. Özellikle bazı burçlar için “kadersel dönüm noktası” olarak yorumlanıyor. Ancak bilimsel açıdan bakıldığında bu olay tamamen astronomik bir hizalanma sonucu gerçekleşiyor.