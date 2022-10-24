Kanser nedeniyle kaybettiği gözünün yerine fener yerleştirdi

24 Ekim 2022 Pazartesi, 14:57

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki TikTok yayımcısı ve protez göz tasarımcısı 'Cyborg' lakaplı Brian S., TikTok üzerinde paylaştığı bir video ile milyonların ilgisini topladı.

Kanser yüzünden kaybettiği gözünü bir fenere çeviren Brian, 7 milyondan fazla görüntülenme alan videosunda yeni tasarımını tanıttı.

"Karanlıkta kitap okurken çok işe yarıyor"

Mucit, paylaştığı videoda şu satırlara yer verdi:

"Gözümü kanserden kaybedince kafamı fenere dönüştürdüm."

"Pil ömrüm yaklaşık 20 saat. Hayır, ısınmıyor."

"Bu benim maksimum güç çıkışımın yarısı. Güvenlik her şeyden önemli, eninde sonunda tam güce ulaşacağım."

"Ben ona 'Titanyum Kafatası Lambası' diyorum. Karanlıkta okumak için de mükemmel!"

"Güç kaynağı ve bütün donanımı güvenli bir şekilde protez gözün içinde yer alıyor"