Kanser nedeniyle kaybettiği gözünün yerine fener yerleştirdi
Kanser nedeniyle bir gözünü kaybeden adam, yapay gözünü bir fenere dönüştürdü ve internette paylaştığı video ile büyük ilgi topladı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki TikTok yayımcısı ve protez göz tasarımcısı 'Cyborg' lakaplı Brian S., TikTok üzerinde paylaştığı bir video ile milyonların ilgisini topladı.
Kanser yüzünden kaybettiği gözünü bir fenere çeviren Brian, 7 milyondan fazla görüntülenme alan videosunda yeni tasarımını tanıttı.
"Karanlıkta kitap okurken çok işe yarıyor"
Mucit, paylaştığı videoda şu satırlara yer verdi:
"Gözümü kanserden kaybedince kafamı fenere dönüştürdüm."
"Pil ömrüm yaklaşık 20 saat. Hayır, ısınmıyor."
"Bu benim maksimum güç çıkışımın yarısı. Güvenlik her şeyden önemli, eninde sonunda tam güce ulaşacağım."
"Ben ona 'Titanyum Kafatası Lambası' diyorum. Karanlıkta okumak için de mükemmel!"
"Güç kaynağı ve bütün donanımı güvenli bir şekilde protez gözün içinde yer alıyor"
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 3 katlı özel üniversite binası çöktü