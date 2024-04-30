Kanser tedavisi görmüştü... İngiltere Kralı Charles görevine geri döndü

Yayınlanma: 30.04.2024 - 20:41

Güncelleme: 30.04.2024 - 20:41

Kral Charles, University College London Hastanesi Macmillan Kanser Araştırmaları Merkezine yaptığı ziyaret öncesinde, ülkedeki Kanser Araştırmaları Vakfının (Cancer Research UK) yeni hamisi ilan edildi. Görevi annesi Kraliçe Elizabeth'ten devralan Kral Charles, kendisine şubatta konulan kanser teşhisinin ardından ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katıldı.

Merkezin çalışanları ve Kraliçe Camilla ile hastaneye gelen Kral Charles kanser tedavisinde ve araştırmalarında kullanılan yeni teknolojileri tanıttı.

Macmillan Kanser Araştırmaları Vakfının da hamisi olan Kral Charles, burada tedavi gören diğer hastalarla da bir araya geldi.

Kral Charles, akciğer kanserinin ilerlemesini ve tedavinin neden başarısız olduğunu araştıran TRACERx projesini yürüten ekiple de buluştu.

"DOKTORLAR GELİŞMELERDEN MEMNUN"

Öte yandan Buckingham Sarayı, Kral Charles'ın kanser tedavisine ilişkin, "Majestelerinin tedavi programı devam edecek olsa da doktorlar, gelişmelerden memnun. Bu nedenle Kral, az sayıda kamuya açık programa katılabilecek." açıklamasını yaptı.

Açıklamada, gelecek programların Kralın tedavisindeki gelişmelere göre planlanacağı da ifade edildi.

Kral Charles'ın 26 Ocak'ta prostat büyümesi tedavisi göreceği ve bu nedenle bir süre kamuya açık programlara katılamayacağı açıklandı. Ancak 5 Şubat'ta, yapılan tetkikler sonucunda Krala kanser teşhisi konduğu bildirildi ve kanserin türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.

Buckingham Sarayı, spekülasyonları önlemek için Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığını da duyurdu.

Kral Charles o tarihten bu yana yalnızca Paskalya Bayramı gibi özel günler ya da resmi programlarda görüntülense de kamuya açık hiçbir etkinliğe katılmadı.

Kraliyet ailesi, ocak, şubat ve mart ayında üç kanser haberiyle sarsıldı. Ocak sonunda Kralın kardeşi Prens Andrew'ün eski eşi Düşes Sarah Ferguson ikinci kez kansere yakalanırken, onu şubatta Kralın kanser haberi takip etti. Mart ayında da tahtın varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü sosyal medya aracılığıyla duyurdu.