Kar fırtınası ABD’yi vurdu: 185 milyon kişi OHAL kapsamında

ABD’nin orta ve doğu eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 185 milyon kişi olağanüstü hal koşullarında yaşamını sürdürüyor.

Bazı bölgelerde sıcaklıkların -20 ile -30 dereceye kadar düştüğü, bunun mevsim normallerinin 10 ila 40 derece altında olduğu bildirildi.

Yetkililere göre dondurucu soğuklar şu ana kadar en az 7 kişinin ölümüne yol açtı. Louisiana’da en az iki kişi hipotermi nedeniyle yaşamını yitirirken, olumsuz hava koşullarıyla bağlantılı ölümler Texas, Tennessee ve Kansas eyaletlerinde de rapor edildi.

Kar fırtınasının etkili olduğu bölgeler arasında New York da yer aldı. Kentte ulaşım ve günlük yaşamda aksaklıklar yaşandığı aktarıldı.

Fırtına nedeniyle 860 binden fazla hanede elektrik kesintisi yaşandı. Kesintilerin özellikle Texas, Louisiana, Mississippi, Tennessee ve Kentucky eyaletlerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Georgia’nın bazı kesimlerinde ve Kuzey-Güney Carolina’da donan yağmur görülürken, Ohio Vadisi ile ABD’nin Kuzeydoğu bölgelerinde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının pazartesi akşamına kadar New England bölgesini de etkilemesi bekleniyor. Boston ve Albany kentlerinde yüksek miktarda kar yağışı olasılığına dikkat çekilirken, Connecticut eyaletindeki Hartford ile Maine eyaletindeki Portland kentlerinin de şiddetli kar yağışından etkilenebileceği ifade edildi.

12 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL

Kar fırtınası hava ulaşımını da aksattı. Dün 12 binden fazla planlı uçuş iptal edilirken, bugün için de şu ana kadar 3 bin uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Hava koşullarının hafta boyunca kademeli olarak iyileşmesi beklenirken, kar ve dondurucu soğuğun birkaç gün daha sürebileceği kaydedildi.

ABD Ulusal Hava Servisi meteoroloğu Allison Santorelli, “Kar ve buz çok yavaş eriyecek ve kısa sürede ortadan kalkmayacak. Bu durum, toparlanma çalışmalarını zorlaştıracak” dedi.

CBS’in aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump, en az 12 eyalette cumartesi gününe kadar olağanüstü hal ilan etti. Listeye yeni eyaletlerin eklenmesinin de beklendiği belirtildi.