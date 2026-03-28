Kara harekatı için hazırlık… CENTCOM duyurdu! Piyadeleri taşıyan savaş gemisi Orta Doğu’da

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yaklaşık 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesini taşıyan USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu’daki görev bölgesine ulaştığını duyurdu.

Yaklaşık 260 metre uzunluğa ve 45 bin ton deplasmana sahip olan USS Tripoli, F-35 savaş uçakları ile MV-22 Osprey tiltrotor hava araçlarının yanı sıra, birliklerin karaya intikali için kullanılan çıkarma unsurlarını bünyesinde barındırıyor. Bu özellikleriyle gemi, küçük ölçekli bir uçak gemisi işlevi görüyor.

HEM KARA HEM DE HAVA UNSURLARINI BİR ARADA BARINDIRIYOR

Henüz yaklaşık 6 yıllık olan geminin komuta ettiği amfibi hazır grubunun normalde USS New Orleans ve USS San Diego çıkarma/dok gemilerini de kapsaması öngörülse de, bu unsurların Tripoli’ye eşlik edip etmediği henüz netlik kazanmış değil.

Söz konusu amfibi birlikler; tahliye operasyonları, ani baskınlar ve gemiden kıyıya yönelik askeri intikal gerektiren görevlerde aktif rol üstleniyor. Hem kara hem de hava unsurlarını bir arada barındıran bu yapılar içinde, özel operasyonlara yönelik eğitim almış birliklerin de bulunduğu ifade ediliyor.