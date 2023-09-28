Karabağlı Ermenilerin çoğunluğu bölgeyi terk etti

Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:35

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:35

Azerbaycan'ın ayrılıkçı Karabağ güçlerini yenilgiye uğratması ve ayrılıkçı güçlerin silah bırakmasının ardından bölgede 30 yıl önceki ilk Karabağ savaşında yüzbinlerce Azeri'nin bölgeyi terk etmesinden bu yana görülen en büyük göç hareketi yaşanıyor.

Ermenistan tarafından yapılan açıklamada bu sabah itibarıyla 65,036 kişinin Karabağ'dan Ermenistan'a geçiş yaptığı ifade edildi.

Azerbaycan dün Karabağ'daki ayrılıkçı etnik Ermeni yönetiminden eski bir bakanı Ermenistan'a geçmeye çalışırken tutukladı.

Milyarder bir bankacı olan Ruben Vardanyan, Kasım 2022 ve Şubat 2023 tarihleri arasında Karabağ'ın ayrılıkçı hükümetinde bakan olarak yönetimde yer almıştı.

Vardanyan'ın eşi Veronika Zonabend, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Vardanyan'ın Azerbaycan'ın bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirmesinin ardından bölgeyi boşaltmaya başlayan Ermeniler ile birlikte kaçmaya çalışırken tutuklandığını söyledi.

Karabağ, uluslararası olarak Azerbaycan'ın parçası olarak kabul ediliyor ancak nüfusunun çoğunluğunu etnik Ermeniler oluşturuyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana bölgede iki kez savaş gerçekleşti.

Karabağ'da yaşayan Ermenileri barışçıl bir şekilde ülkenin geri kalanına yeniden entegre etmek istediğini ve sivil haklarını garanti altına alacağını ifade eden Azerbaycan, kimseyi bölgeyi terk etmeye zorlamadığını söylüyor.

Ancak, iki taraf arasındaki kanlı geçmiş göz önüne alındığında kaygılı etnik Ermeniler, evlerini bırakarak araba ve kamyonlar ile Ermenistan'da giden dağlık yolda toplanmış durumda.