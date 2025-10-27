Karadağ, Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya aldı

Karadağ’ın başkenti Podgorica’nın Zabjelo Mahallesi, dün gece yaşanan bıçaklı saldırının ardından karıştı.

Yerel medya organı Televizija Vijesti’nin aktardığına göre, 25 yaşındaki bir Podgorica sakini MJ, mahallede kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilip bıçaklandı.

Olayın ardından yüzlerce mahalle sakini sokağa döküldü. Kalabalığın bir kısmı, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Türk vatandaşlarına yönelik sloganlar atarak tepki gösterdi.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahat hakkının geçici olarak kaldırılmasına yönelik karar alınacağını duyurdu.

Spajić, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, “Ekonomik ilişkileri ve iyi ikili bağları korumak için Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun temaslara başlayacağız. Karşılıklı çıkarlara uygun bir modeli bulmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

MAHALLE POLİS ABLUKASI ALTINA ALINDI

Gerginliğin artması üzerine polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çok sayıda polis memuru ve dedektifin yer aldığı operasyonlarda bölgedeki birkaç nokta arandı.

Vijesti muhabirinin bildirdiğine göre, üç Türk vatandaşı olaylar sırasında bir kumarhaneye sığındı ve dışarı çıkmadı.

Görgü tanıklarına göre, bir grup mahalle sakini kumarhaneye yönelerek içerdekilerle fiziksel temas kurmaya çalıştı.

Polisin müdahalesiyle Türk vatandaşları binadan çıkarıldı. İki kişi gözaltına alınırken, biri hakkında saldırıya karıştığı şüphesi bulunuyor. Olayın ardından kalabalık dağılmaya başladı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Karadağ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ve savcılığın bilgilendirildiğini açıkladı.

Yetkililer, olayın “suç vasfının belirlenmesi sürecinde” olduğunu bildirdi.

Yaralanan MJ isimli genç, polise verdiği ifadede, arkadaşlarıyla bir barda oturdukları sırada, bar kapandıktan sonra Türk vatandaşlarının saldırısına uğradığını iddia etti.

Podgorica’daki olay, Karadağ ile Türkiye arasındaki vizesiz seyahat uygulamasını doğrudan etkiledi.