Karadağ'da çok sayıda okulda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da bu sabah çok sayıda okula bomba ihbarı yapıldı. Nisan ayında da Karadağ'da benzer ihbarlar yapılmış, asılsız çıkmıştı.

İHA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 12:53
Karadağ'da çok sayıda okulda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi
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Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da birçok okula yapılan bomba ihbarı yetkilileri harekete geçirdi.

E-posta ile okullara ulaştırılan bomba ihbarları nedeniyle Karadağ Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla başkentteki tüm ilköğretim okulları ve liseler tahliye edildi. Karadağ polisi, ihbarların ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı. 

Podgoritsa’da nisan ayında da yine okullara yönelik bomba ihbarları yapılmış, ancak ihbarlar asılsız çıkmıştı.


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