88 yaşındaki Karadağlı Radulovic ilk kez üniversitede okuyacak

10 Aralık 2022 Cumartesi, 11:07

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa yakınlarındaki Komani köyünde yaşayan 88 yaşındaki Branislav Radulovic, tüm önyargılara rağmen ilk kez üniversitede okumanın heyecanını taşıyor.

Podgorista yakınlarındaki yaşadığı köyünde "88'lik delikanlı" olarak bilinen Radulovic, üniversiteye başlama macerasını anlattı.

İlk kez üniversitede okumanın heyecanını yaşayan, okumanın yaşının olmadığının altını çizen ve ülkede üniversiteye kaydını yaptırmış en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçen Radulovic, "88 yaşındayım ve (Karadağ Üniversitesi) Makine Mühendisliği Fakültesi Trafik Bölümü'ne kaydoldum. Ben lisede topoğrafya bölümünü bitirdim ve bölümümün makine mühendisliği ile kesinlikle bağlantısı var." dedi.

Emeklilik yıllarını eğitimle geçirmeye karar verdiğini ve genç arkadaşlarıyla üniversite sıralarını paylaştığını belirten Radulovic, "Üniversiteye kaydım, doktorasını 25 yaşında, 10 tam puanla tamamlayan ve bu üniversitede çalışan torunumun fikriydi. Beni o cesaretlendirdi ancak ailem bu fikre destek vermedi. Üniversiteye gelmek için her gün 60 kilometre yol yapıyorum. Bu, benim için oldukça yorucu ama yine de bu fikri çok sevdim ve sağlığım müsaade ettiği sürece, götürebildiğim yere kadar götüreceğim." diye konuştu.

"PROFESÖR OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜLER"

Okuduğu bölümü sevdiğini kaydeden Radulovic, "Makine mühendisliği geleceğin bilimi. Makine mühendisliği bilimde ilerleme demektir ve her gün gelişmektedir. Yapılan ilk bilgisayarlar 2,5 ton ağırlığındaydı, bugün ise makine mühendisleri sayesinde çok hafifler. Bunun yanı sıra bilgisayarlar eskiden çok daha pahalıydı. Cep telefonlarının da ilk başlarda binlerce avro olduğunu hatırlıyorum. Şimdi ise fiyatlar çok daha iyi ve her geçen gün teknoloji giderek ilerliyor." değerlendirmesini yaptı.

Radulovic, "Üniversite arkadaşlarım bana hayran kaldılar. İlk önce yolumu kaybettiğimi, sonrasında ise profesör olduğumu düşündüler. Öğrenci olduğumu anlayınca, beni içten bir şekilde kabul ettiler. Bu, bana daha da güç veriyor. Profesörlerim de beni aynı şekilde kabul etti." ifadelerini kullandı.

Yaşıtlarına mesaj göndermek istediğini belirten Radulovic, şunları kaydetti:

"İnsan, bildiği ve öğrenebildiği kadar değerlidir. İnsanın hayatındaki en güzel dönem, öğrencilik günleridir. Gençlerde büyük bir 'sermaye' görüyorum. Biz yaşlılar bozmadığımız sürece çok destekleyici, enerji dolular ve sağlıklı düşüncelere sahipler."

Radulovic ayrıca, yaşıtlarına hayallerini gerçekleştirmekten korkmamalarını tavsiye etti.