Karadağ’da cumhurbaşkanlığı için 7 aday yarışacak

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:22

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:22

Karadağ'da halk 19 Mart pazar günü sandık başına gidecek. Devlet Seçim Komisyonu'nun (DİK) verilerine göre 542 bin 154 kayıtlı seçmenin oy kullanabileceği ülkede, aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic’in de bulunduğu 7 aday yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı için mücadele edecek adaylar arasında mevcut Cumhurbaşkanı ve Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi Genel Başkanı (DPS) Milo Djukanovic ile Demokratik Cephe (DF) liderlerinden Andrija Mandic öne çıkıyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ CUMHURBAŞKANI ADAYI

Seçimin tek kadın adayı Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) milletvekili Draginja Vuksanovic Stankovic olurken, adaylar arasında eski Meclis Başkanı ve Demokratik Karadağ Genel Başkanı Aleksa Becic, Avrupa Hareketi lideri Jakov Milatovic, Birleşik Karadağ Genel Başkanı Goran Danilovic ve sosyal medya fenomeni olan bağımsız aday Jovan Jodzir Radulovic de yer alıyor.



İKİNCİ TUR 2 NİSAN'DA

Karadağ’da yaklaşık 30 yıldır iktidarda olan DPS’nin adayı Djukanovic ile Mandic, seçim anketlerinde rakiplerini geride bırakırken, ülkedeki Boşnak ve Arnavutlar da Djukanovic’i destekleyeceklerini bildirdi. Çok partili sisteme 1990 yılında geçen Karadağ’da 3. ve 7. cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan Djukanovic, geçtiğimiz günlerde, 8. cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağından emin olduğunu açıklamıştı.

Pazar günü yapılacak seçimde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa, en fazla oyu alan 2 aday, 2 Nisan'da yapılacak ikinci tura kalacak.

Son cumhurbaşkanlığı seçiminin 2018'de yapıldığı Karadağ'da cumhurbaşkanı 5 yılda bir seçiliyor.

