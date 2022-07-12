Karadağ'dan Hırvatistan'a teşekkür: AB'yi sınırlarımıza getirdiği için son derece minnettarız
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Karadağlı mevkidaşı Abazovic ile bir araya geldi.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic ile başkent Zagreb'de görüştü.
İkili, görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Andrej Plenkovic, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere işaret ederek bu ilişkilerin geliştirilmesinde, ülkesinin ve Karadağ'ın gerekli adımları attığını kaydetti.
Plenkovic, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik görüşmelerinin devam ettiğini anımsatarak, "Karadağ, AB'ye katılım sürecini hızlandırabilir, biz de buna yardımcı olacağız" dedi.
'KARADAĞ'I AB'NİN BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ'
Dritan Abazovic de Karadağ ile Hırvatistan arasında geçmişte çözülmemiş sorunların, ilişkilerin gelişmesini yavaşlatmayacağını ancak çözülmesi gerektiğini söyledi.
Abazovic, amaçlarının "bölgeyi istikrara kavuşturmak, iyi mesajlar ve iyi hisler göndermek, huzursuzluk çıkarmamak" olduğunu vurgulayarak, "Karadağ'ı AB'nin bir parçası olarak görüyoruz ve AB'yi sınırlarımıza getirdiği için Hırvatistan'a son derece minnettarız" diye konuştu.
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