Karadeniz'de ABD-Rusya gerginliği: Savaş uçakları havalandı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 11:03

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre iki Su-30 avcı uçağı Karadeniz’de ABD’ye ait iki B-1B stratejik bombardıman uçağının Rusya sınırlarını ihlal etmesini önledi.

Söz konusu ihlalin önlenmesi, radarların Karadeniz’de Rusya sınırlarına yaklaşan hedefler tespit etmesiyle başladı. Hedeflerin tanımlanması ve olası bir ihlalin önlenmesi için Su-30 uçakları havalandırıldı.

Su-30 uçakları mürettebatı daha sonra hedeflerin ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B1-1 uçakları olduğunu belirledi. B1-1 uçaklarının beraberinde KC-135 tanker uçakları da hareket ediyordu.

Su-30 uçakları sınır ihlalini önlemek için Karadeniz semalarında ABD uçaklarına eşlik ettikten sonra daimi olarak konuşlu oldukları üsse döndü.

-Sputnik Türkçe