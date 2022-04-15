Karadeniz’de gerilim yükseliyor: Rusya'ya ait Moskova kruvazörü battı

15 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Ukrayna’nın Neptün füzesiyle vurduğunu açıkladığı kruvazör kaybının, Karadeniz’deki gerilimi yükseltebileceğine dikkat çekiliyor. Rusya Savunma Bakanlığı ise gemide yangın çıktığını bildirdi. Bu arada kruvazördeki mürettebatının tahliyesi için Rusya’nın Türkiye’den yardım istediği ve bazı Rus askerlerin Türk donanma gemisiyle tahliye edildiği iddiaları sosyal medyada yer alsa da Cumhuriyet’in ulaştığı Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bu bilgiyi doğrulamadı.

"GERGİNLİK TIRMANACAK"

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli Koramiral Kadir Sağdıç, Karadeniz’de gerilimin daha da tırmanacağına dikkat çekerek “Rusya, kaybın faturasını çıkartmaya kalkarsa tarafların kaybı artacaktır. Moskova kruvazörü Rusya açısından simgesel öneme sahip, bu durum Rusya’da rövanşist bir tavra itebilir” dedi. Batı ülkelerinin Ukrayna’da ateşkes konusunda samimi davranmadığını kaydeden Sağdıç, “Samimi olsalar tarafları silah kullanmamaya teşvik eder ve bir an önce bu insanlık dramının durması için çaba gösterirler. Ama Batı tam tersine savaşı körüklüyor” diye konuştu.

"MONTRÖ’NÜN ÖNEMİ"

Karadeniz’de sürüklenen mayınlar ile Moskova Kruvazörü’nün vurulması olayının, Montrö Sözleşmesi’nin önemi bir kez daha ortaya çıkardığına dikkat çeken Sağdıç, “Eğer Türkiye savaş durumu nedeniyle boğazları harp gemilerine kapatmasaydı şu an Karadeniz’e az sayıda bile olsa girmiş olan üçüncü ülkelere ait gemiler nedeniyle spekülasyon artacaktı. Fakat şu anda sadece Ukrayna ve Rusya’nın Karadeniz donanmasının unsurları çatışıyorlar” ifadelerini kullandı.