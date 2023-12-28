Karaya vuran ispermeçet balinası uyutuldu
ABD'nin Kuzey Carolina sahilinde karaya vuran yavru ispermeçet balinası uyutuldu.
Virginian-Pilot gazetesine göre, yavru balina dün sabah saatlerinde Nags Head'deki Jennette İskelesi yakınında sörfçüler tarafından fark edildi.
Yetkililer, bir süre gözlemlenen yavru balinanın durumunun kötü olduğunu belirtti.
Roanoke Adası'ndaki Kuzey Carolina Akvaryumu'ndan yapılan açıklamada, pek çok büyük balina türünün rehabilitasyonunun zor ya da imkansız olması nedeniyle balinanın uyutulmasının iyi eylem planı olduğu aktarıldı.
Açıklamada, "Maalesef bu yalnız deniz memelisinin karaya vurması, hayvanın sağlığının bozulduğunu gösteriyor" denildi.
İspermeçet balinası, Physeteroidea familyasından tüm okyanuslarda yaygın görülen bir deniz memelisi türü olarak biliniyor.
En büyük dişli balina türü olan bu balinalar, 18 metre uzunluğa kadar büyüyebiliyor. İspermeçet balinası, nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında yer alıyor.
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