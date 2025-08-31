Karayipler’de askeri hareketlilik: ABD’den Venezuela kıyılarına gizemli yığınak

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu hareketlilik Başkan Donald Trump’ın açıkladığı 'deniz konuşlanma planının' bir parçası.

Plan kapsamında, birkaç destroyer, hızlı bir nükleer denizaltı, amfibi çıkarma gemisi ve keşif uçağının yanı sıra, 4 bin 500 Amerikan askerinin (2.200’ü Deniz Piyadesi) bölgede konuşlanması bekleniyor.

Beyaz Saray, yığınağı Karayipler üzerinden uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle açıklasa da, gözlemciler bu adımın siyasi mesaj boyutuna dikkat çekiyor.

Washington yönetimi daha önce Venezuela hükümetini 'terör karteli' olarak nitelemiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmeye yönelik istihbarat sağlayanlara yüksek miktarda ödül vadetmişti.

İŞGAL SÖZ KONUSU MU?

Financial Times’ın aktardığına göre, bölgeye kaydırılan Amerikan filosunda en az 7 savaş gemisi bulunuyor.

Bu gemiler, Tomahawk füzeleri ve gelişmiş saldırı silahlarıyla donatılmış durumda. Bu da ABD’nin bölgede baskı kapasitesini artırıyor ve Washington’a olası bir tırmanma durumunda daha fazla hareket alanı tanıyor.

ABD’li yetkililer yakın vadede kara işgalinin söz konusu olmadığını belirtse de, Karayipler’deki yoğun askeri varlık ve Washington’dan gelen sert açıklamalar farklı senaryolara kapı aralıyor.

Uzmanlara göre bu deniz yığınağı, Latin Amerika’daki güç dengelerinin test edilmesi ve Maduro hükümetine yönelik ekonomik ve siyasi baskıların artmasının habercisi olabilir.

CARACAS'TAN SERT TEPKİ

Associated Press, Caracas yönetiminin gelişmeleri, “bölgesel durumu kasten tırmandırma girişimi” olarak değerlendirdiğini bildirdi.

Venezuela, ABD adımlarına karşılık sahil savunma önlemleri alacağını, milis güçlerini ve savaş gemilerini konuşlandıracağını açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.

Maduro'nun geçen hafta yaptığı çağrıyla, yüzlerce kişi Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne gönüllü kayıt yaptırmıştı. Devlet televizyonuna konuşan Maduro, milis gücüne katılımın 'son derece başarılı' geçtiğini söyleyerek, halkın ABD gemileri karşısında devasa bir vatanseverlik sergilediğini vurguladı.

Milis gücüne kayıt işlemlerinin pazar günü de süreceğini aktaran Maduro, "Bölgesel güçler, savaşçı birlikler, yedekler ve aileleriyle birlikte öne çıkarak son yıllarda ülkenin inşa ettiği ulusal savunma sistemine katılan yurttaşlar, toprak bütünlüğünün teminatıdır" ifadelerini kullandı.