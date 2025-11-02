Karayipler’de savaş rüzgârı: ABD’den Venezuela sınırına dev askeri yığınak

Washington Post’un haberine göre, ABD Venezuela yakınlarındaki bölgeye 10 bin asker ve 6 bin denizciden oluşan büyük bir askeri birlik konuşlandırıyor.

Söz konusu hareketlilik, Washington yönetiminin bölgedeki operasyonlarını genişletme planları olabileceğine işaret ediyor.

ABD, uzun süredir Venezuela hükümetini “narko-teröristleri desteklemekle” suçluyor ve ülkeye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

Eylül ayından bu yana ABD ordusu yaklaşık 12 gemiye saldırı düzenlediğini, bu gemilerin uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığını iddia etmişti.

“ABD YENİ BİR SAVAŞ KURGULUYOR”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, iddiaları reddederek Washington’u “yeni bir savaşın zeminini hazırlamakla” suçladı.

Maduro, ABD’nin askeri yığınağının “bölgesel istikrarı tehdit ettiğini” vurguladı.

Washington Post’a göre, halihazırda 8 ABD donanma gemisi, bir özel operasyon gemisi ve nükleer saldırı denizaltısı Karayip Denizi’nde bulunuyor.

Gelecek hafta bölgeye ulaşması beklenen USS Gerald R. Ford uçak gemisi, beraberinde üç savaş gemisi ve 4 binden fazla askeri personel getirecek.

Ayrıca, uydu görüntülerine göre F-35 savaş uçakları ABD’nin Porto Riko’daki üssüne konuşlandırılmış durumda.

“MADURO'NUN GÜNLERİ SAYILI”

Bazı medya kuruluşları, Beyaz Saray’ın Venezuela’ya yönelik askeri bir müdahale seçeneğini değerlendirdiğini yazdı.

Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott, CBS televizyonuna verdiği röportajda “Maduro’nun günleri sayılı” ifadesini kullandı.

Washington Post’un haberinde, ABD’nin bazı askeri tesisleri hedef olarak belirlediği ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü konuya ilişkin soruları yanıtlarken, “Hayır, doğru değil” dedi. Ancak Trump geçtiğimiz ay CIA’ye bölgede ölümcül gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdiğini doğrulamıştı.