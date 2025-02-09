Karayipler’de 7,6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ülkeye 'tsunami' uyarısı!

Karayipler’deki Cayman Adaları açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Karayip Denizi’ne kıyısı olan birçok ülkeye yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

Karayipler’de 7,6 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda ülkeye 'tsunami' uyarısı!
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İHA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 08:28

Karayipler’deki Cayman Adaları açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na göre, sarsıntı yerel saat ile 18.23’te, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Cayman Adaları’nın başkenti olan George Town’un 209 kilometre güneybatısı olduğu aktarıldı.

ÇOK SAYIDA ÜLKEYE TSUNAMİ UYARISI

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamada ise tsunami uyarısında bulunularak, "Bu deprem nedeniyle önümüzdeki 3 saat içinde Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, Haiti, Turks ve Caicos Adaları, Belize, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Panama, Porto Riko, Kosta Rika, Aruba, Bonaire, Curacao, ABD Virjin Adaları, İngiliz Virjin Adaları ve Saba kıyılarında tehlikeli tsunami dalgaları oluşabilir" ifadeleri kullanıldı.

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi ise ABD anakarası için tsunami riskinin bulunmadığını, ancak Porto Riko ve ABD Virjin Adaları’nda tsunami dalgaları görülebileceğini duyurdu.


Etiketler: #Karayip #tsunami #deprem

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