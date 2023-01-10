Karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 kişi öldü
Cezayir’de, 9 aynı aileden olmak üzere 17 kişi, karbonmonoksit gazından zehirlerek yaşamını yitirdi.
Cezayir’in farklı kentlerinde dün gece 9’u aynı aileden olmak üzere 17 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Cezayir Devlet Radyosu’nun haberine göre, Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı Basın Sorumlusu Nesim Bernavi, yaptığı açıklamada, Mesila kentine bağlı Busaadet beldesinde dün gece aynı aileden 9 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirtti.
Bernavi, söz konusu aile fertlerinin kurtarılamadığına vurgu yaparken, Setif ile Mustaganım kentlerinde de 8 kişinin karbonomonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiklerini kaydetti.
Böylece ocak ayının ilk 10 gününde karbonmonoksit gazından ölen sayısının 20’ye ulaştığını ifade eden Bernavi, aynı süre zarfında zehirlenen 100 kişinin de yapılan müdahalelerle yaşama tutunduklarını aktardı.
Bernavi, geçen yıl karbomonoksit gazından hayatını kaybedenlerin sayısının 103 olduğunu sözlerine ekledi.
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