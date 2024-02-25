Karısı terk etti: 15 yıl kanalizasyonda yaşadı

Rusya'da karısı tarafından terkedilen Alexander, 15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 13:46
Karısı terk etti: 15 yıl kanalizasyonda yaşadı
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Rusya'da Alexander isimli bir adam, karısının boşanma davası açmasının ardından 15 yıl boyunca kanalizasyonda yaşadı. 

Evsiz kaldıktan sonra bir kanalizasyon kuyusundan aşağı indiğini anlatan adam, 15 yılını orada geçirdiğini söyledi. 

Rus blog yazarı Anton Gletcherov tarafından fark edilen adam, yıllarca yerel halktan dilendiği şeylerle hayatta kaldığını söyledi. Adamın üzücü hikayesinden etkilenen Gletcherov, Alexander'ın ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapmaya başladı. 

Adamın halen hayatta olan akrabalarına ulaştığını açıklayan Gletcherov, akrabalarının Alexander'ın 15 yıl önce öldüğünü sandıklarını ve gelip onu alacaklarına söz verdiklerini ancak gelmediklerini ve aramaları da cevaplamadıklarını söyledi. Gletcherov şimdi ona evsizler barınağında bir yer bulmaya çalıştığını açıkladı. Yaşı açıklanmayan adam, normal bir konutta yaşamak için de çalışmaya hazır olduğunu söyledi.


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