Bungee jumping yapıyordu: Havada kalp krizi geçirdi

23 yaşındaki genç, bungee jumping sırasında havada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 13:34
Bungee jumping yapıyordu: Havada kalp krizi geçirdi
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Şili'de bungee jumping yapmak için bir kanyona giden 23 yaşındaki gencin vadiden atlarken kalp krizi geçirdiği bildirildi. Gencin, hayata döndürme çabalarına rağmen öldüğü açıklandı.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, cansız bedeninin vinçten sarktığı bir video görüntüsü sosyal medyada hızla yayılırken, cesedi ipten kurtarmak için San José de Maipo'dan itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Savcı Juan Cheuquiante daha fazla bilgi edinmek için olay yerine gitti. Henüz ismi açıklanmayan genç, atlamayı Santiago yakınlarındaki Cajón del Maipo kanyonunda gerçekleştirdi. 

Komiser yardımcısı Yahanara Silva, ailesinin gencin herhangi bir hastalık geçmişinin bulunmadığı yönündeki açıklamalarına dikkat çekti.

Kasım 2022'de 25 yaşındaki bir avukat da Kolombiya'da bungee jumping sırasında kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Genç avukatın, eğitmenin başka birine atlamasını söylediğini duyduğu ve komutun kendisine verildiğine inandığı bildirildi. Avukatın olay yerinde öldüğü açıklandı ve daha sonra sonuçlanan tıbbi raporlar, genç avukatın düşme sırasında kalp krizinden öldüğünü doğruladı.


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