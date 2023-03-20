Karısını öldürmesi için yanlışlıkla FBI ajanı tuttu

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 16:16

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 16:20

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Massimo Marenghi, karısını öldürmesi için "kiralık katil" ararken yanlışlıkla FBI ajanı kiraladı. Marenghi, bu iş için 10 bin dolar nakit depozito ödedi.

ABD savcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Massimo Marenghi kiralık katil planını itiraf etti" denildi. Savcılık, olayla ilgili "Marenghi'nin duruşmasının 8 Haziran'da başlayacak" dedi.

KİRALIK KATİL DİYE FBI AJANI İLE ANLAŞTI

Massimo Marenghi, ismi açıklanmayan bir kaynağa "karısını öldürme konusunu" gündeme getirdi. Kaynak ile bir dizi mesajlaşmanın ardından Marenghi, kaynaktan kendisine yardımcı olmasını ve sorununu "ortadan kaldırmasını" istedi. Karısının kendisine karşı bir yasaklama emri talep etmesinden şikayetçi olan Marenghi, kaynak ile pazarlık yaptı. Kaynak, Marenghi'ye, "10 bin dolar nakit" para karşılığında karısını öldürtebileceğini söyledi.

Kaynağın ifadesine göre, Marenghi anlaşmayı kabul etti ve karısının fotoğraflarını, karısının iş yerini ile çalışma saatlerini, evinin adresinin yanı sıra aracının tarifini ve telefon numarasını verdi.

Kaynak daha sonra polis ile temasa geçti ve poliste bir FBI ajanı ile iletişim kurdu. FBI ile görüşen kaynak, FBI ile işbirliği yapmayı kabul etti.

Marenghi, kaynağın FBI ile işbirliği yapmasının sonucunda, kendisine "kiralık katil" olarak tanıtılan FBI ajanı ile temasa geçti.

FBI ajanı, Marenghi'ye "karısının öldürülmesini isteyip istemediğini" sorduğunda Marenghi'den "İhtiyacım olan sorunun ortadan kaldırılması" cevabını aldı.