Karnı ağrıyan kişinin midesinden 60'tan fazla metal kaşık çıkarıldı
Hindistan'da doktorlar bir kişinin midesinden 60'tan fazla metal kaşık sapı çıkardı. Bağımlı olduğu düşünülen kişinin, bir yıldır kaşık yediği ortaya çıktı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş şehrinde doktorlar, bir kişinin midesinden 60'tan fazla metal kaşık sapı çıkardı. İsmi açıklanmayan 32 yaşındaki hasta, hafta sonu şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servise geldi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; hasta, hiçbir şey yiyip içemediğini ve bir süredir güçsüz hissettiğini belirtti.
OPERASYON 2 SAAT SÜRDÜ
Hindistan gazetesi The National'a konuşan doktorlar, bunun bir tümör vakası olduğunu düşündüklerini ama röntgen ve tomografi sonuçlarında bir yığın yabancı objeyle karşılaştıklarını söyledi.
Hastanın midesindeki parçalar iki saat süren bir operasyonla alındı.
"35 YILLIK MESLEK HAYATIMDA BİR İLK"
Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Rakesh Khurana şu açıklamayı yaptı:
"Ayrıntılı incelemenin ardından bu yabancı cisimlerin çelik kaşıklar olduğunu anladık. Midesinde bu kadar fazla kaşık görünce şoke olduk."
Dr. Khurana, "63 tane kaşık vardı. 35 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir vakayla karşılaşmamıştım" diye devam etti.
Watch: Doctors Remove 63 Steel Spoons From Man's Stomach In Uttar Pradesh— The Logical Indian (@LogicalIndians) September 29, 2022
In a bizarre case, doctors in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar found 63 steel spoons in a patient's stomach. The operation took place at a private hospital in Uttar Pradesh's Muzaffarnagar district.#UP pic.twitter.com/449mx79MGW
"BİR YILDIR KAŞIK YUTUYOR"
Doktorlar bunu bağımlılık haline getiren kişinin, bir yıldır sapını kırdığı kaşıkları yuttuğunu belirtti.
Kişilerin kil, metal veya toprak yemek istemesine sebebiyet veren pika sendromu adıyla bilinen psikolojik rahatsızlıktan muzdarip olduğu düşünülen adamın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.
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