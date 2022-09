Karnı ağrıyan kişinin midesinden 60'tan fazla metal kaşık çıkarıldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş şehrinde doktorlar, bir kişinin midesinden 60'tan fazla metal kaşık sapı çıkardı. İsmi açıklanmayan 32 yaşındaki hasta, hafta sonu şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servise geldi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; hasta, hiçbir şey yiyip içemediğini ve bir süredir güçsüz hissettiğini belirtti.

Hindistan gazetesi The National'a konuşan doktorlar, bunun bir tümör vakası olduğunu düşündüklerini ama röntgen ve tomografi sonuçlarında bir yığın yabancı objeyle karşılaştıklarını söyledi.

Hastanın midesindeki parçalar iki saat süren bir operasyonla alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Rakesh Khurana şu açıklamayı yaptı:

"Ayrıntılı incelemenin ardından bu yabancı cisimlerin çelik kaşıklar olduğunu anladık. Midesinde bu kadar fazla kaşık görünce şoke olduk."

Dr. Khurana, "63 tane kaşık vardı. 35 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir vakayla karşılaşmamıştım" diye devam etti.

