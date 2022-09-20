A101 marketinde skandal görüntü: Mide bulandırdı
Zincir marketlerle ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bir A101 market müşterisinin paylaştığı video mide bulandırdı. Çekilen videoda markette satışa sunulan yumurtaların kurtlandığı görüldü.
Zincir marketlerden her gün yeni bir skandal görüntü gelmeye devam ediyor.
Son olarak, A101 zincir market müşterisi, mağazadaki yumurtaların kurtlandığını görüntüledi.
"YUMURTALAR DEĞİL SİSTEM KURTLANMIŞ DURUMDA"
Yumurtaların üzerinde yumurtlama tarihi olmadığı öne sürüldü. Görüntüleri paylaşan “Gıda Dedektifi” adlı Twitter hesabının yöneticisi Musa Özsoy, şu ifadeleri kullandı;
“Üzerinde yumurtlama tarihi olmayan, tarih kaşesiyle son tüketim tarihi basılan, normalde raf ömrü 28 gün olan ama meçhule doğru yol alan yumurtalar. Böyle mevzuatın ve denetimsizliğin sonunda elbette bir kurtlanma oluyor. Yumurtalar değil, sistem kurtlanmış durumda.”
Üzerinde yumurtlama tarihi olmayan, tarih kaşesiyle son tüketim tarihi basılan, normalde raf ömrü 28 gün olan ama meçhule doğru yol alan yumurtalar.— Musa Özsoy (@musaozsoytr) September 19, 2022
Böyle mevzuatın ve denetimsizliğin sonunda elbette bir kurtlanma oluyor. Yumurtalar değil, sistem kurtlanmış durumda. pic.twitter.com/LgNPRhKcU4
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