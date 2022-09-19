Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler: Pizza tahtalarını yerde yıkadılar

19 Eylül 2022 Pazartesi, 10:23

Türkiye'nin birçok noktasında restorantları olan ünlü pizza zinciri Dominos'ta müşterilerin yemek yediği tahtalar yerde terliklerle yıkandı.

Ülke çapınca yaklaşık 600 şubesi bulunan Dominos'un bir şubesinde çekilen görüntüler tartışma yarattı. Bir şube çalışanı terlikleriyle yerlere atılan tahta tabakları, tazyikli suyla yıkadı.

Aykırı gazetesinin haberine göre, görüntülerin hangi şubede çekildiği tespit edilemedi. Görüntülerdeki kişinin firmanın resmi personel kıyafetlerini giydiği görülürken yıkanan tahta tabaklar bir süre sonra tekrar içeriye götürüldü.

'GIDADAKİ DENETİMSİLİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR'

Görüntülerle ilgili konuşan butik bir pizza işletmecisi Emin O. böyle bir yöntemin olamayacağını belirtti. Ayrıca Emin O. pizza tahtalarının özel olarak buharlı makinelerde yıkandığını ve sıklıkla yenilediklerini vurguladı. Görüntülerin kabul edilemez olduğunu vurgulan pizza işletmecisi Emin O. "Türkiye'nin önde gelen bir pizza şubesinde bu görüntüyü görmemiz, birçok açıdan gıdadaki denetimsizliğin hangi noktalara ulaştığını gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

FİRMADAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Görüntülerin ardından, gözlerin çevrildiği pizza firmasından açıklama beklenirken, terlikler eşliğinde yerde yıkanan tabaklardan kaç müşterinin pizza yediği bilinmiyor.