Karpuz tokatlayarak tarihe geçti

29 Kasım 2022 Salı, 20:36

İtalya merkezli ‘Lo Show Dei Record’ adlı televizyon programına katılan Roberto Rodriguez, ‘bir dakika içinde en çok karpuzu tokatlayan adam’ olarak tarihe geçmeyi başardı.

Rodiguez hemen hemen hepimizin ‘Bu da ne şimdi’ diyerek şaşkınlık yaşadığı rekoru bir dakikada 39 karpuzu tokatlayıp parçalayarak kırdı.

ABD merkezli UPI ajansının haberine göre; İspanyol sporcu, gösteri sırasında bir dizi gönüllünün tuttuğu karpuzu sırasıyla tokatlayarak patlattı.

Bir dakika dolduktan sonra yapılan sayım sonucu Rodriguez’in 39 karpuzu parçaladığı tespit edildi. Bu sayı ise iri sporcunun Guinness Dünya Rekoru’nu kırmasına yetti.