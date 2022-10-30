Japonya’da Guinness tarihine girdiler: Aynı adı ve soyadı taşıyan 178 kişi rekor kırdı

30 Ekim 2022 Pazar, 09:32

Japonya'da bir araya gelen ve ad-soyadları "Hirokazu Tanaka" olan 178 kişilik bir grup, aynı ad ve soyada sahip en büyük insan topluluğu olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.



Japonya'nın başkenti Tokyo alışılmadık bir rekora sahne oldu. Ad ve soyadları Hirokazu Tanaka olan 178 kişilik bir grup, "aynı ad ve soyada sahip en büyük insan topluluğu" olarak Guinness rekorlar kitabına girdi.

EN SONKİ REKOR 2005 YILINDA 164 KİŞİYLE KIRILMIŞTI

"Hirokazu Tanaka Derneği" tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Shibuya semtinde bir araya gelen 178 Hirokazu Tanaka, ABD'li iş kadını Martha Stewart tarafından bir araya getirilen aynı isim ve soy isimli 164 kişinin 2005 yılında kırdığı rekoru tazeledi.

Hirokazu Tanaka Derneği Temsilcisi 53 yaşındaki Hirokazu Tanaka, 2011 yılında 71, 2017 yılında ise 87 Hirokazu Tanaka'nın katılımıyla gerçekleştirilen 2 başarısız girişimin ardından rekoru tazelemiş olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Hirokazu Tanaka Derneği, oluşumla aynı ismi taşıyan Hirokazu Tanaka tarafından 1994 yılında kurulmuş, kurucu Tanaka isim konusundaki ilhamını Japonya’daki bir profesyonel beyzbol takımına çağrılan ilk Hirokazu Tanaka olan sporcudan almıştı.



